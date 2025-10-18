Serata culturale organizzata da AMAMS L’insolita Mille Miglia del 1940, “molto mantovana”

L’Associazione Amams Tazio Nuvolari promuove una serata culturale dedicata alla presentazione dell’ultimo volume della collana “Sulle strade della Mille Miglia”, curata da Attilio Facconi, storico dell’automobilismo.

L’illustrazione dell’opera, che Amams promuove nell’intento di valorizzare e diffondere la cultura del motorismo, si terrà lunedì 20 ottobre alle 20,45 a Palazzo Soardi (Mantova-via Frattini n° 60). Alla serata interverranno Carlo Bottani, Presidente della Provincia di Mantova e Mauro Carrozza, Presidente di Garda Musei.

Questa collana, giunta alla tredicesima edizione, è caratterizzata dal racconto fotografico della grande competizione rievocativa e dall’approfondimento su una corsa delle leggendarie edizioni, che si correvano a velocità sulle strade da Brescia, Roma e ritorno.

La parte storica di questo volume è dedicata alla corsa della primavera del 1940, una edizione insolita, che da Brescia non ha raggiunse la Capitale, ma si è sviluppata sul percorso a triangolo con i vertici da Brescia, Cremona a Mantova. Un tracciato, ma di fatto un vero e proprio circuito chiuso con le auto che non arrivavano a Mantova città, ma giravano verso Brescia in località Grazie con una impegnativa curva a gomito.

Attilio Facconi, collaboratore de “la Voce di Mantova” del motorismo storico da oltre tre decenni, ha approfondito la competizione non solo dal punto di vista agonistico, ma ha fatto un quadro dettagliato della situazione sociale ed economica di quella primavera del 1940, culminata tristemente con l’entrata in guerra da parte dell’Italia.

Questa edizione del libro è impreziosita dalla prefazione dello storico Giordano Bruno Guerri, il cui intervento focalizza l’aspetto storico, economico e politico del momento in cui si si è sviluppata la corsa. La giornalista Rai Maria Leitner firma il suo intervento inquadrando l’internazionalità della corsa nonostante soffiassero forti venti di guerra.

Le pagine rievocativa dell’edizione 2024 sono un susseguirsi di immagini a colori, che fissano le auto storiche nei contesti suggestivi, architettonici e paesaggistici del nostro paese.

Durante la serata, ingresso libero, verranno proiettate delle foto storiche del 1940 e alcune immagini di grande effetto scenografico della corsa di regolarità.