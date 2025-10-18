Rugby Serie A Elite – Viadana, rimonta di forza a Biella (35-42)

BIELLA La missione dei leoni del Viadana, giunti sul suolo biellese, era quella di vincere in continuità di prestazione e risultato, rispetto all’esordio con Mogliano cercando quindi di riportare in Lombardia anche il bonus delle quattro mete. E in più un upgrade in termini di autostima, anche lontano dalle mura amiche, in una settimana agitata da alcune polemiche innescate a Roma e rispedite al mittente, prima da Viadana e poi da Rovigo. Missione compiuta (35-42), ma va reso onore a un Biella combattivo e che ha espresso un rugby di qualità, oltre a creare qualche grattacapo al team giallonero. Quest’ultimo poi ha riportato la gara sulla propria corsia, sfoggiando una mischia dominante che ha inciso enormemente sull’economia della partita.

BIELLA-VIADANA 35-42

MARCATORI 7’ m Foglio Bonda tr Cruciani (7-0), 20’ m Dorronsoro tr Ferro (7-7), 30’ m Morosini tr Ferro (7-14), 40’ m Zucconi tr Cruciani (14-14); 44’ m Ledesma tr Cruciani (21-14), 46’ m Nastaro tr Cruciani (28-14), 51’ m Ciofani tr Ferro (28-21), 57’, 63’, 73’ m Jannelli tr Ferro (28-42), 80’ m Morel tr Wentzel (35-42)

BIELLA RUGBY Vermeulen; Morel, Foglio Bonda (48’-53’ Tabet), Cruciani (60’ Tabet), Nastaro (28’-34’ Casiraghi); Wentzel, Loro (60’ Besso); Gonella (55’ Barilli), Zucconi, Mondin; De Biaggio, T. Ouattara (66’ Passuello); Leuila (58’ Vecchia), Ledesma (58’ Casiraghi), De Lise (cap.) (60’ Maina). All.: Benettin.

RUGBY VIADANA 1970 Frutos Macchi (66’ Orellana); Ciardullo Oro (64’ Bronzini), Morosini, Jannelli (cap.), Ciofani; Ferro, Jelic (53’ Di Chio); Catalano (41’-50’ Mistretta), Jogna Prat, Boschetti (74’ Gamboa); Sommer, Loretoni (64’ Marchiori); Caro Saisi (46’ R. Oubiña), Dorronsoro (64’ Casasola), A. Oubiña (65’ Mistretta). All.: Anesi-Madero-Tejerizo.

ARBITRO Matteo Locatelli (Bergamo). Assistenti: Francesco Meschini (Milano) e Antonio Luzza (Torino). TMO: Filippo Bertelli (Brescia)

NOTE Campo in buone condizioni, giornata soleggiata, circa 18°, 800 spettatori. Cartellini: 26’ giallo Ledesma (Biella), 39’ giallo A. Oubiña (Viadana). Calciatori: Cruciani (Biella Rugby) 4/4; Ferro (Rugby Viadana 1970) 6/6; Wentzel (Biella Rugby) 1/1. Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 2; Rugby Viadana 5. Player of the Match: Tommaso Jannelli (Rugby Viadana 1970).