Ciclista investito sulla Sp 59: interviene l’elisoccorso

VIADANA – Grave incidente nel tardo pomeriggio di ieri sulla Strada Provinciale 59, in territorio viadanese, nei pressi del centro medico S. Giuseppe. Un ciclista, alle 18.46, è stato travolto da un’auto. Ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro: forse una distrazione o il buio della sera. Saranno le indagini condotte dai carabinieri di Viadana, intervenuti sul posto, a cercare di fare chiarezza sull’accaduto.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Mantova intervenuti per dare supporto all’elisoccorso vista la scorsa illuminazione della zona in cui si è verificato l’incidente. Il ciclista, dopo i primi soccorsi sul posto da parte dei sanitari del 118, è stato elitrasportato all’ospedale di Cremona in codice giallo per ricevere le cure necessarie.