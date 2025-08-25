Si toglie la vita e lascia un biglietto: falso allarme gas in via Bonomi ma c’è un pacco sospetto. Edificio evacuato

MANTOVA Un uomo di 50 anni si è tolto la vita oggi nella sua abitazione in centro, ma l’allarme è scattato in un appartamento di via Bonomi di proprietà dello stesso 50enne. Nell’abitazione in cui è stato rinvenuto il cadavere dell’uomo, oggi intorno alle 15, c’era anche un biglietto d’addio in cui il 50enne aveva scritto che aveva lasciato aperto il gas in via Bonomi al civico 6. Per questo motivo i vigili del fuoco hanno fatto sgomberare l’edificio e chiuso la strada. Da una verifica nell’appartamento è risultato che il gas fosse chiuso, ma sarebbe stato trovato un involucro sospetto e per tale motivo è stato chiesto l’intervento degli artificieri di Milano.