Smog, da venerdì blocco anche per gli Euro 4

MANTOVA Poiché le concentrazioni di polveri sottili hanno superato i 50 microgrammi/mc per quattro giorni consecutivi, a partire da venerdì 22 gennaio 2021, in aggiunta alle limitazioni già vigenti (il blocco della circolazione nel centro abitato dalle 7,30 alle 19,30 per i veicoli Euro 0 ed Euro 1 benzina e fino a Euro 3 diesel, compreso) si applicano le seguenti ulteriori misure restrittive che rimarranno valide fino alla cessazione dello stato di 1° livello.

Dalle 8,30 alle 18,30 nel centro abitato scatta il blocco della circolazione per le autovetture diesel Euro 4.

E’ vietato, inoltre, l’utilizzo di stufe e di camini chiusi di classe ambientale inferiore a 4 stelle, se è presente un sistema di riscaldamento alternativo; la sosta con motore acceso per tutti i veicoli; l’utilizzo dei generatori a legna per riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) di classe emissiva fino a 3 stelle compresa; l’accensione dei fuochi (falò, barbecue, fuochi d’artificio, eccetera); lo spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione, salvo iniezione e interramento immediato.

Non è consentita, infine, la temperatura superiore a 19° nelle abitazioni e negli esercizi commerciali.