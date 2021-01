Cambiano assessori e deleghe, ecco il rimpasto in maggioranza di Castel Goffredo

CASTEL GOFFREDO – Le dimissioni dell’ormai ex assessore Enzo Scutteri provocano un rimpasto in maggioranza, sia a livello di giunta che di consiglio. Rimpasto di cui verrà dato conto nel corso della prossima seduta, convocata per il prossimo 26 gennaio.

L’uscita di Scutteri dalla giunta provoca insomma alcuni cambiamenti. Quelle che erano le sue deleghe al verde pubblico e allo sport passano di mano: il verde infatti sarà d’ora in avanti competenza del sindaco Achille Prignaca, mentre l’assessorato allo sport è ora in mano a Paola Mancini che è già assessore a urbanistica, viabilità, qualità della vita, rifiuti ed energia. In giunta entra invece Tiziana Rodella, che fino a poco tempo fa era capogruppo di maggioranza con la delega ai servizi socio-assistenziali. La delega viene mantenuta da Rodella in seno alla giunta, mentre invece il ruolo di capogruppo di maggioranza è stato affidato a Luigi Ogliosi.

Già un anno fa circa Scutteri aveva annunciato al resto della giunta l’intenzione di dare le dimissioni a causa di problemi strettamente personali. Prima di accettarle l’esecutivo aveva deciso di attendere qualche mese ma ora la decisione di abbandonare gli incarichi pubblichi è arrivata in modo definitivo.