Tennis tavolo Serie A1 maschile – La Brunetta in Sicilia: è sfida al Messina dei tanti ex

CASTEL GOFFREDO La formazione maschile della Brunetti gioca oggi a Messina (ore 17) il recupero della quarta giornata di serie A1. Ed è un match di cartello: la Top Spin Fontalba è seconda e il team goffredese terzo, due delle tre squadre (con la capolista Apuania Carrara) ancora imbattute. I siciliani hanno sempre vinto, (4-0 al Prato, 4-2 al Marcozzi Cagliari e 4-1 al Reggio Emilia), mentre i castellani hanno superato per 4-1 il Norbello e il Prato e pareggiato 3-3 col Sant’Espedito Napoli. Fra le due compagini c’è dunque soltanto un punto di differenza. I siciliano schierano il portoghese João Monteiro e i mantovani Marco Rech Daldosso e Matteo Mutti, che hanno tutti giocato a Castel Goffredo e vinto lo scudetto, mentre il coach della Brunetti, Robert Stamenkovski, risponde con l’ucraino Viktor Yefimov, Alessandro Baciocchi e Luca Bressan.

«Ci attende una lunga trasferta e una partita difficile – afferma il gm Franco Sciannimanico – Messina è molto forte e gioca in casa, sarà dura spuntarla, in più senza Thiago. Il pronostico, insomma, sembra chiuso, ma di sicuro non andiamo in Sicilia a fare una scampagnata. I ragazzi ce la metteranno tutta per ben figurare e rendere la vita dura agli avversari; sul campo, poi, può succedere di tutto».

«Stiamo andando bene – dice ancora Sciannimanico – due successi e un pareggio sono un buon ruolino di marcia. Cercheremo di proseguire su questa strada, senza fare troppi proclami».

La società goffredese, intanto, festeggia il terzo posto di Elena Thai Kim Lan nel singolo femminile Under 19 al Torneo Nazionale Giovanile di Terni. Domenica, inoltre, si è disputato il primo concentramento della serie A1 Paralimpica Gruppo 1-5 a Sgonico (Ts): tre vittorie per la Brunetti di Elia Bernardi e Michela Brunelli: 3-0 sul Norbello e sul Nerviano Lions, 3-1 al Vicenza.