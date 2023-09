Sos Mantova, cercansi case disperatamente

MANTOVA Il fabbisogno di case popolari è enorme e i numeri dicono che la richiesta è in continua crescita. Da qui l’appello esteso dal Comune di Mantova, che risulta capofila nel piano di zona comprensivo di 16 altri Comuni, dei quali allo stato dei fatti solo tre hanno dato risposte utili: Bagnolo san Vito, Borgo Virgilio e, ultimamente, anche Roncoferraro. L’invito del capoluogo, subissato di richieste, è finalizzato a ottenere risposte utili anche dalle altre realtà circostanti affinché, in sede di revisione del piano di governo del territorio, e alla luce della manifesta sproporzione fra le disponibilità della città e quella degli altri Comuni, sia nelle previsioni l’inserimento di maggiori dotazioni di alloggi. Insomma, si suggerisce di distribuire maggiormente il carico delle disponibilità, e di recepire le osservazioni di via Roma in risposta a una richiesta sempre crescente di alloggi pubblici.

«L’edilizia popolare non può gravare solo sul capoluogo – solleva il problema l’assessore comunale all’urbanistica Andrea Murari –. Dal Comune di Mantova viene un’osservazione alla variante del Pgt di Roncoferraro, dopo quelle già deliberate a Bagnolo san Vito e Borgo Virgilio, e che verrà ripetuta per tutti i comuni del piano di zona in occasione delle revisioni dei loro strumenti di pianificazione. L’osservazione – prosegue il titolare dell’urbanistica – non sottende in alcun modo un giudizio negativo sulla pianificazione di Roncoferraro, come per i Comuni a cui abbiamo precedentemente rivolto la stessa osservazione – puntualizza l’assessore Murari –. Ma l’edilizia residenziale pubblica non può essere concentrata tutta su Mantova, per ragioni economiche e sociali. La domanda di casa pubblica cresce e la risposta non può e non deve essere data solo dal capoluogo che già si fa carico della stragrande maggioranza dell’offerta all’interno del piano di zona. Serve una distribuzione più omogenea per non creare una concentrazione eccessiva in particolare su alcuni quartieri della città già in situazioni di forte pressione», conclude Murari.