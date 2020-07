Corneliani, decisive le pressioni di Bonetti e Colaninno

MANTOVA «Esprimiamo grande soddisfazione per aver favorito lo sblocco della grave vicenda della Corneliani». Lo dichiarano congiuntamente il ministra Elena Bonetti e il deputato Matteo Colaninno di Italia Viva, grandi tessitori del tavolo del Mise.

Entrambi nella nota ringraziano il ministro dello sviluppo Stefano Patuanelli «per la sua generosa azione, e per aver individuato, in tempi record, una soluzione immediata che evitasse il fallimento e la chiusura definitiva degli stabilimenti della Corneliani».

Venerdì, dopo l’allarme sulla gravità della situazione, Bonetti e Colaninno avevano ricevuto dalle organizzazioni sindacali l’indirizzo per rivolgersi a Patuanelli. «La situazione, oramai vicina al punto di non ritorno, necessitava di un intervento immediato. Così è avvenuto con un intervento di massima tempestività culminato nell’incontro in Prefettura dove lo Stato e il Mise hanno offerto la soluzione».

Ora, concludono, «è necessario che la vicenda prosegua per trovare una continuità fuori dall’emergenza finanziaria per assicurare stabilità industriale nel lungo termine».