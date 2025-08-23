Basket serie C – San Pio X, ecco il programma delle amichevoli. Prima uscita il 6 settembre al Dlf con Rovereto

Mantova Dopo il raduno ufficiale alla tensostruttura di mercoledì scorso, giovedì sono iniziati i primi allenamenti della nuova stagione per il Tea Energia San Pio X, sotto la guida del nuovo coach Daniel Farabello. Le sedute si svolgono ogni giorno dalle ore 18 alle 21, esclusa la domenica, e proseguiranno fino a venerdì 5 settembre, tra campo scuola e Dlf, con una preparazione intensa sia sul piano atletico sia tecnico. Il gruppo, composto da un mix equilibrato di giovani promettenti ed esperti, sta rispondendo positivamente agli stimoli del nuovo staff tecnico. Farabello ha già impostato un lavoro metodico, concentrato su intensità, disciplina tattica e crescita individuale. C’è grande entusiasmo all’interno dello spogliatoio, e l’obiettivo è creare fin da subito un’identità di squadra ben definita.

Il primo test amichevole è in programma sabato 6 settembre alle ore 17 al Dlf contro il Rovereto. Seguirà il secondo appuntamento mercoledì 10 alle ore 20.30, sempre al Dlf, contro il Piadena, avversario di livello superiore. Terza e ultima amichevole pre-stagione sabato 20 settembre alle 19 contro il Modena, sempre al Dlf. L’esordio in campionato sarà una settimana dopo, in trasferta a Dalmine, sul campo del Bottanuco, con l’obiettivo di iniziare il campionato con slancio e fiducia.