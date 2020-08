Spacciava insieme alla fidanzata 16enne: nei guai un ventenne

BORGO VIRGILIO I Carabinieri della Stazione di Borgo Virgilio hanno denunciato in stato di libertà un ventenne mantovano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso delle perlustrazioni notturne, l’attenzione dei Carabinieri veniva attirata da un veicolo appartato con a bordo due persone. Quindi decidevano di sottoporle a controllo identificando il ventenne insieme alla fidanzata sedicenne. Visto lo stato di agitazione i Carabinieri eseguivano una perquisizione rinvenendo nella disponibilità del giovane 15 grammi di hashish, già suddivisi in 6 dosi, pronte per lo smercio, di cui alcune occultate nella borsetta della ragazza. Per questi motivi il giovane è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, con l’aggravante consegnato e destinato parte della sostanza a persona minorenne. I Carabinieri hanno, inoltro, proceduto al sequestro dello stupefacent