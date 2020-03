Controlli a tappeto della Polizia in varie zone della città

MANTOVA Proseguono con maggiore intensità le operazioni di controllo straordinario del territorio relative all’accertamento del rispetto delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 disposte con Ordinanza dal Questore della Provincia di Mantova Paolo Sartori, gli Agenti della Polizia di Stato hanno provveduto a denunciare all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale – Inosservanza dei Provvedimenti dell’Autorità –, diverse persone per non avere ottemperato alle prescrizioni governative, che prevedono la presenza di comprovati, giustificati motivi per potersi spostare sul territorio. Costoro, infatti – che ora rischiano di essere condannate all’arresto fino a tre mesi ovvero al pagamento di un’ammenda fino a 206 euro – sono stati sorprese a transitare lungo le strade provinciali e cittadine senza averne la necessità.