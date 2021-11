MANTOVA In occasione del 25 novembre alla Loggia Ovest di via Pescheria è stato inaugurato lo striscione voluto da Aiga Mantova (Associazione Italiana Giovani Avvocati), in collaborazione con il Comune, contenente il #SignalForHelp, in aiuto a tutte le donne vittime di violenza. Un messaggio informativo socialmente utile per sensibilizzare la cittadinanza tutta. Lo striscione rimarrà esposto dal 25 novembre all’11 dicembre in occasione delle 16 giornate di attivismo contro la violenza di genere.