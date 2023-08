Canoa – Sara Vesentini porta la Mincio sul palcoscenico dei Mondiali

Castel Gandolfo E’ una giornata a suo modo storica per la Canottieri Mincio. Che festeggia la prima convocazione ad un Mondiale senior di Sara Vesentini, la quale potrà anche coltivare il proprio sogno olimpico dal momento che la rassegna iridata sarà valida pure come qualificazione per Parigi 2024.

C’era grande attesa, in casa Mincio, per le scelte di Oreste Perri, direttore tecnico del settore velocità della Federcanoa, il quale ha sciolto ieri le riserve e incluso Sara, 21 anni ancora da compiere, nella flotta azzurra che sarà impegnata appunto nel Campionato del Mondo in calendario a Duisburg, in Germania, dal 21 al 28 di questo mese, valido come detto per le qualificazioni alle prossime Olimpiadi di Parigi. Con la canoista mantovana sono state convocate per la rassegna iridata Irene Bellan delle Fiamme Oro, Lucrezia Zironi, Sara Daldoss ed Elena Ricchiero delle Fiamme Azzurre, Sara Del Gratta del Canoa Club Livorno e Agata Fantini della Marina Militare. Ci sono dunque tutte e quattro le ragazze che soltanto pochi giorni fa, in Portogallo, hanno vinto la medaglia d’argento nel K4 500 ai Campionati Europei Under 23, ad un soffio dall’oro conquistato dall’Ungheria. Ed è quindi probabile, anche se in tal senso non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali, che sarà proprio questo l’armo che vedrà impegnata la Vesentini ai Mondiali. Un equipaggio già plurimedagliato a livello junior, che andrà ora a confrontarsi con le atlete più forti del mondo.

«La convocazione di Sara per i Mondiali è certamente una bellissima notizia per la Canottieri Mincio – afferma il tecnico Daniele Rossi – e un premio meritato per la ragazza, che sta facendo un percorso magnifico. Spetterà naturalmente al direttore tecnico decidere quale gara farà a Duisburg, presumo il K4, ma aspettiamo la conferma. La concorrenza sarà di altissimo livello visto che ci sono in ballo anche le qualifiche olimpiche per Parigi e questo non fa altro che aumentare l’orgoglio per la presenza della nostra Sara». La quale attualmente è impegnata a Castel Gandolfo con l’under 23, seguita da vicino da Ezio Caldognetto, direttore tecnico dell’attività giovanile.