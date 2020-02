Al via oggi Carpitaly: focus sul bracconaggio ittico

GONZAGA – Carpitaly edizione numero 22 al via oggi dalle 8.30 alle 18.30 e fino a domenica alla Fiera Millenaria di Gonzaga. La fiera internazionale della pesca sportiva parte all’insegna dell’impegno per la tutela dell’ambiente e della sicurezza dei nostri fiumi, in particolare il Po. Alle 11, infatti, si terrà il convegno dedicato al tema del bracconaggio ittico (“Bracconaggio 2.0”): un meeting di confronto, che Carpitaly ormai organizza da alcuni anni, allo scopo di mettere insieme istituzioni, forze dell’ordine e associazioni dei pescatori per combattere questa piaga dilagante. L’appuntamento di quest’anno vedrà uniti esponenti italiani e rumeni. È dalla Romania, infatti, che arrivano un grande numero di bracconieri che depredano sistematicamente il Po e le altre acque interne dalla fauna ittica, utilizzando sistemi di pesca invasivi e dannosi e mettendo in circolazione sul mercato pesce pescato illegalmente e potenzialmente pericoloso per la salute. Fare squadra tra istituzioni e forze dell’ordine italiane e rumene è, quindi, vitale. Tra gli altri eventi in programma nel corso della giornata ci sono il meeting dell’associazione Carp Fishing Italia (ore 15), incontri con i più noti protagonisti della pesca sportiva a livello mondiale, che si alterneranno sul palco della manifestazione, e i concorsi “Carpitaly Family” (ore 11) e “Miss e Mister Carpitaly” (ore 14.45). Carpitaly, in corso fino a domenica, si conferma manifestazione di riferimento a livello europeo per il settore, tanto che tutte le più importanti aziende del comparto a livello mondiale saranno presenti con i loro prodotti, anteprime e ultime novità. Oltre 100 espositori e 14mila metri quadrati di esposizione interamente al coperto sono i numeri della manifestazione, che vanta anche il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.