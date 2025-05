MANTOVA Traffico in tilt per un tamponamento lungo il ponte di San Giorgio. E’ successo questa mattina poco prima di mezzogiorno. Due persone sono rimaste ferite in modo non grave e sono state portate in ospedale per accertamenti. Peggio è andata a chi doveva entrare o uscire dalla città e che è rimasto bloccato sulla Legnaghese mentre gli agenti della Polizia locale eseguivano i rilievi.