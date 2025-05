Autista dell’Apam aggredito da un passeggero senza biglietto

MANTOVA Sembrerebbe ormai argomento ordinario nelle dinamiche del servizio di trasporto pubblico, tanto da non fare nemmeno più notizia. Così almeno lo presentano gli stessi operatori dell’Apam che anche ieri hanno dovuto registrare un’aggressione al personale per il “solito” straniero che viaggiava su un automezzo del trasporto pubblico senza biglietto, e che non ha accettato le imposizioni di fornire i documenti e di scendere dal mezzo in assenza di regolare biglietto.

È avvenuto sulla linea Formigosa-Buscoldo, allorché un viaggiatore abusivo è stato invitato dall’autista a esibire le proprie credenziali di viaggio. L’arrivo degli accertatori esterni non ha in ogni caso migliorato il tenore del confronto, dato che dalle rimostranze verbali l’abusivo è passato alle maniere forti aggredendo sia l’autista che gli stessi accertatori. Ai quali non è rimasto altro da fare che segnalare l’accaduto e procedere con una denuncia per aggressione.