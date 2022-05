Mafia e criminalità organizzata, quattro appuntamenti per conoscere e contrastare il fenomeno

MANTOVA Conoscenza della mafia e della criminalità organizzata, perché in Italia ne abbiamo di differenti generi, per poter contrastare il fenomeno: a questo obiettivo mirano gli incontri proposti nel trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio, a 40 anni di distanza dall’uccisione di Pio La Torre e Carlo Alberto Dalla Chiesa.

La rassegna “Capaci di resistere ancora” si terrà nelle giornate del 6, 10 , 22 e 23 maggio, come illustrato dall’assessora comunale Alessandra Riccadonna, Maria Regina Brun per Libera, Nicola Leoni come vice presidente di Avviso Pubblico e l’Osservatorio Permanente sulla Legalità, Azzolino Ronconi della Consulta provinciale della Legalità, Elena Spagna per la Cciaa di Mantova e Donatella Panizzi in rappresentanza della Provincia di Mantova.

Primo appuntamento venerdì alle 17.30 alla Teresiana, con la testimone di giustizia Piera Aiello.

Il 10 maggio alle 17.30 il Mamu ospiterà un incontro cui prenderanno parte Nando Dalla Chiesa, Patrizio Lodetti e Luigi Gaetti.

Durante il convegno saranno presentati gli studi circa la situazione delle mafie, soprattutto della ‘Ndrangheta nel nostro territorio.

L’appuntamento potrà essere seguito anche sul canale YouTube della Cciaa.

Il 22 maggio rassegna di consigli letterari al Baratta, alle 11, sarà tutta volta al tema della legalità.

Il 23 maggio alle 21, al Bibiena lo spettacolo “‘Ndrangheta. Il monologo che racconta la mafia calabrese”, a cura di Teatro Bresci.

Si consiglia la prenotazione: osservatoriolegalita@comune.mantova.it o 0376 338477. (Ilperf)