Tazio fotografo in esposizione a Barcellona

MANTOVA “Tazio Nuvolari el conductor de la emoción” è il titolo della mostra allestita alla Casa degli italiani di Barcellona in collaborazione con la Scuderia Nuvolari Italia. Campionissimo dell’auto e della moto, Nuvolari ha trionfato sulle strade e sui circuiti di tre continenti nell’arco di una carriera che ha attraversato tre decenni, dagli anni ’20 agli anni ’40, entrando nella storia delle competizioni e nell’immaginario collettivo.

La mostra di Barcellona ne celebra un aspetto poco noto, quello di appassionato di fotografia, riproponendo una selezione di 300 immagini tratte da un archivio di oltre 2.500 scatti realizzati dallo stesso Nuvolari, catalogate, digitalizzate ed esposte per la prima volta a Mantova nel 2009.

Le fotografie, realizzate principalmente tra il 1936 e i primi anni della Seconda Guerra Mondiale con una Zeiss Contax II 24×36 mm, rivelano l’ottima padronanza tecnica e la grande curiosità del pilota mantovano, in un percorso tra pubblico e privato.