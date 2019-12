Tenta di derubare un turista: nei guai un minorenne Rom

MANTOVA Un minorenne, di etnia Rom, è stato sorpreso mentre derubava un turista italiano del proprio portafogli in pieno centro storico. Il danno non sarebbe stato tanto grave sotto il profilo economico, in quanto all’interno vi erano poche decine di euro, ma ben più rognoso sarebbe stato dover rifare tutti i documenti di identità e bancari. La scusa utilizzata dal ladruncolo per avvicinare la vittima è stata la semplice richiesta di una sigaretta. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri che dopo averlo portato in caserma per gli accertamenti del caso lo hanno segnalato alla Procura presso il tribunale dei Minorenni di Brescia, dove dovrà rispondere di furto con destrezza.