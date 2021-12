Incontro tra i comuni dell’Oglio Po e il candidato Carlo Bottani

MANTOVA – In vista delle elezioni provinciali del 18 dicembre, il candidato del centrodestra Carlo Bottani, incontra sindaci e consiglieri comunali dell’Oglio Po. Territorio di confine, strategicamente importante per la sua conformazione di agglomerato di 10 comuni che nel complesso conta circa 45000 abitanti, ha accolto il candidato della lista “La Provincia dei Comuni”, proprio a Viadana in un incontro aperto con il sindaco Nicola Cavatorta e i colleghi Carlo Alberto Malatesta sindaco di Marcaria e Pietro Bortolotti sindaco di Dosolo, tutti concordi nel sostenere la sua candidatura e il suo programma che rende protagonista anche questa zona. Viadana che si articola su 100 chilometri quadrati di territorio e 13 comunità rappresenta una sfida costante a cui far fronte per cercare di gestire il tutto decorosamente con risorse manutentive sempre più esigue. Tante le richieste per rendere migliore questa zona di provincia: manutenzione di strade, di ponti e di edifici scolastici. Per questo la collaborazione presente e futura con l’istituzione provinciale è e dovrà essere di massima collaborazione in quanto, tra i vari argomenti abbiamo arterie viabilistiche provinciali, che percorrono e uniscono il nostro territorio. Il sindaco Cavatorta sottolinea «l’importanza di costruire una “casa dei Comuni” affinché si possa attraverso tavoli di confronto semestrali verificare lo stato dei programmi che ogni territorio propone/condivide con la propria Provincia». Il tour territoriale continuerà con altre serate di incontro aperte all’ascolto e al progettare una Provincia cosciente del territorio da amministrare.