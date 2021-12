Mantova-Peschiera: ok ai lavori al ponte sul Parcarello

MARMIROLO – E’ arrivato l’ok al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la manutenzione straordinaria del ponticello sul canale Parcarello e del manufatto scatolare lungo la ciclovia Mantova – Peschiera del costo complessivo di 129.052 euro.

Il progetto che ha incassato il benestare riguarda due interventi:

– il primo consiste nell’integrale sostituzione del ponticello sul canale Parcarello, realizzato in forma provvisoria stante il carattere di urgenza indicato nell’Ordinanza del luglio 2020 emessa dalla Provincia che disponeva la chiusura della pista ciclabile Mantova -Peschiera a causa del potenziale rischio di crollo del ponticello in legno preesistente gravemente ammalorato.

– Il secondo si sostanzia nella completa sostituzione del manufatto scatolare in cemento armato per garantire la continuità idraulica di un fosso di scolo posto in prossimità del Canale Correntino su cui insiste un tratto di pista ciclopedonale, con conseguente sistemazione delle scarpate ed il ripristino della pista stessa.

La spesa complessiva per i lavori sarà finanziata mediante avanzo vincolato 2020 e con avanzo destinato 2020 dell’ente di Palazzo di Bagno.