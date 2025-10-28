Tragedia a Cavriana, il cordoglio della Lega per la scomparsa di Diego Lucchini

MANTOVA “Siamo profondamente addolorati per la tragica scomparsa di Diego Lucchini, il giovane di 23 anni che ha perso la vita mentre stava lavorando nei campi. Una notizia che colpisce e lascia senza parole. Conosciamo la famiglia, persone straordinarie, radicate nella loro terra e nel proprio lavoro, che con dedizione e impegno hanno costruito un’attività che è motivo d’orgoglio per tutto il nostro territorio. A loro va il nostro pensiero più sincero e la vicinanza in questo momento di dolore immenso. A nome nostro e della Lega di Mantova, esprimiamo profondo cordoglio e solidarietà a chi oggi piange un figlio e un giovane lavoratore che amava la sua terra e il suo mestiere”.

Così l’onorevole Andrea Dara e il consigliere regionale Alessandra Cappellari (Lega), in merito alla tragedia sul lavoro avvenuta nel pomeriggio di oggi in località Bande di Cavriana.