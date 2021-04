Tragedia a Gazoldo: 27enne si toglie la vita in casa. Trovata la madre morta in camera da letto

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI Ha chiamato il 118 verso le 13 di oggi: Venite mia madre è morta. Quando i soccorritori sono arrivati in via Indipendenza a Gazoldo degli Ippoliti hanno trovato la porta chiusa e nessuno che rispondesse dall’interno. Una volta entrati in una villetta a schiera in cui abitavano madre e figlio, hanno trovato la donna, Licia Iori, 59 anni, senza vita riversa in camera da letto. Il figlio, Luca Zapparoli, 27 anni, lo hanno trovato invece vicino all’ingresso, dove si era suicidato. La prima ipotesi per questa tragedia che si è consumata nella tarda mattina a Gazoldo degli Ippoliti è stata quella di un omicidio-suicidio. Di fatto però per ora l’unica certezza dei carabinieri del Nucelo Investigativo di Mantova e del Reparto Opwerativo di Castiglione delle Stiviere, è che il 27enne si è tolto la vita. Quanto alle cause del decesso della madre sono in corso accertamenti. Sul corpo non sarebbero stati trovati segni di violenza né in casa sarebbero state rinvenute armi o eventuali oggetti contundenti.