Da Rovigo a Mantova senza motivo: multati due veneti in trasferta

MANTOVA Sono incappati in un posto di controllo della Polizia locale su lungolago Mincio, e visto che erano in città provenienti da fuori regione senza un valido motivo che fosse di lavoro o altre questioni, sono stati multati per avere violato le disposizioni anti-Covid. È successo ieri pomeriggio a due uomini provenienti dalla provincia di Rovigo, fermati sul lungolago mentre viaggiavano a bordo di una Citroen. Una volta effettuati gli accertamenti del caso, gli agenti della Polizia locale hanno stilato due verbali da 533 euro l’uno, che potranno essere ridotti a 373 euro se le sanzioni saranno pagate entro cinque giorni dalla data in cui sono stati emessi i verbali. Non risultano invece verbali da parte della Polizia locale ieri per quel che riguarda il blocco del traffico esteso ai veicoli Diesel Euro 4 in vigore dai ieri a Mantova per le misure anti-inquinamento di primo livello previste dalla relativa legge regionale quando i limiti di Pm10 vengono superati per quattro giorni di seguito.