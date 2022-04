Trasportava animali ammassati: multato dalla Polizia stradale

MANTOVA – Durante un servizio di controllo nell’ambito del trasporto di animali vivi, compresi quelli provenienti da altri paesi dell’Ue, una pattuglia della Polizia Stradale di Mantova veniva subito messa in allarme dalle condizioni degli animali trasportati che infatti risultavano ammassati tanto che un vitellino veniva trovato agonizzante. Gli agenti a questo punto chiedevano l’intervento dei sanitari dell’Ats Val Padana di Mantova che decidevano l’abbattimento d’urgenza del povero vitellino agonizzante e procedevano ad uno stringente controllo di tutti gli altri animali. Il conducente è stato sanzionato con oltre 4mila euro di multa per maltrattamento di animali e per anomalie nei documenti di trasporto. In questi ultimi tempi la Polizia di Stato ha intensificato i controlli nell’ambito del trasporto di animali vivi per fronteggiare le numerose irregolarità constatate a carico di alcuni autisti che effettuano questo tipo di trasporti.