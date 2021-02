Ubriaco alla guida abbatte un palo della luce

MANTOVA Lo scorso fine settimana la Polizia Locale ha “multato” due automobilisti per guida in stato di ebbrezza.

Il primo, in via Rea, poco prima del cavalcavia, ha perso il controllo della propria autovettura, una Porsche Macan – completamente distrutta a seguito dell’urto – ha colpito in pieno un palo della luce e lo ha abbattuto. Per puro caso non c’erano pedoni e altri veicoli, altrimenti l’incidente avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi; il conducente e il passeggero sono miracolosamente rimasti illesi.

Al conducente, un, un 24enne di provincia, al quale, sottoposto ad alcooltest, è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore al limite di 0,50, è stata ritirata la patente e gli è stata applicata una sanzione amministrativa di 1000 euro.

Poco più tardi, sempre sabato scorso, un 40enne di città, ha urtato tre auto in sosta in via Goldoni a Mantova. In questo caso la Polizia Locale ha rilevato al conducente un tasso alcolemico di tre volte superiore al limite previsto tale da comportare una violazione di carattere penale. L’automobilista, a cui è stata ritirata la patente, è stato denunciato. Anche in questo caso fortunatamente non ci sono stati feriti.