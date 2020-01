Ultimi giorni per la mostra su Giulio Romano

MANTOVA La grande mostra “Con nuova e stravagante maniera. Giulio Romano a Mantova” sta per concludersi e coloro che non hanno ancora avuto modo di visitarla percorrendo i suggestivi spazi del Castello di San Giorgio, gli straordinari ambienti attorno al cortile della Cavallerizza e le fastose sale della Rustica, hanno ancora pochi giorni per farlo. Dopo quest’occasione, il corpus di disegni in prestito da molte importanti istituzioni museali – tra cui soprattutto il Louvre di Parigi – tornerà nei rispettivi musei e archivi di provenienza.

Lunedì 6 gennaio, ultimo giorno di apertura della mostra, il Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova sarà dunque regolarmente visitabile: l’apertura in un lunedì festivo è resa possibile grazie all’adesione volontaria del personale di vigilanza del Complesso Museale Palazzo Ducale.​

Ricordiamo pertanto qui di seguito gli orari di apertura per la giornata dell’epifania:

Corte Vecchia: 11-19 (ultimo ingresso ore 18.15)

Mostra Giulio Romano, Castello di San Giorgio e Camera degli Sposi: 8.15 – 19.15 (ultimo ingresso ore 18.15)

Museo Archeologico Nazionale: 8.15 – 13.15 (ultimo ingresso ore 12.15)

Sottolineiamo che gli accessi alla mostra e alla Camera degli Sposi, per finalità conservative e di sicurezza, sono contingentati sino al raggiungimento dei limiti giornalieri, rispettivamente 1.680 e 1.500.