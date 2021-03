Ultimo giorno in arancione: in città sfilano No Mask e No Dad

MANTOVA Alla vigilia della zona riossa per la Lombardia oggi a Mantiova sono di scena i movimenti del No. No Mask e NO Vax in piazza Martiri di Belfiore e No Dad in piazza Sordello. Ad organizzare la manifestazione di piazza Martiri è stato il moviomento Reopen Mantova che ha radunato alcune decine di persone. La Polizia ha identificato coloro che non indossavano la mascherina e li ha sanzionati. Tra gli organizzatori figura l’insegnante dell’Itis Fermi multato la scorsa settimana perché non portava la mascherina in classe.