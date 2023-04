Basket A2 femminile – Missione compiuta: il San Giorgio liquida il Bolzano e si “regala” il Sanga Milano ai play off

San Giorgio Missione compiuta. Il MantovAgricoltura batte agevolmente il già retrocesso Valbruna Bolzano, si garantisce l’ottavo posto e l’accesso ai play off nei quali incontrerà la Sanga Milano dominatrice del girone Nord. L’obiettivo è stato centrato, pur con qualche affanno nel girone di ritorno. Ieri, però, è stato tutto molto facile.

Il jumper di Labanca stappa la partita dopo quasi tre minuti, poi due canestri di Orazzo e il MantovAgricoltura fa subito gara di testa (8-4). Segnano anche Bevolo e Petronio dalla lunetta (12-7), ma il vantaggio alla prima sirena è di un solo possesso: 12-9. Bevolo segna il primo canestro del secondo quarto, poi firma insieme a Labanca il parziale di 8-0 che procura il primo vero strappo del match sul 22-12. Bolzano dimezza il gap, ma il San Giorgio allunga ancora con le triple di Ianezic e Bottazzi (28-17). Sei punti consecutivi di Orazzo e un’altra bomba di Bottazzi mandano il MantovAgricoltura negli spogliatoi con un rassicurante + 15 (37-22).

In avvio di terzo quarto, Dell’Olio e Ianezic respingono l’ultimo tentativo del Bolzano di tornare in partita e la bomba di Bevolo scava un solco incolmabile sul 46-27. C’è gloria anche per Ndiaye, che firma due canestri in sospensione, poi Labanca mette il sigillo sul terzo periodo e sul 60-35 di fatto scorrono i titoli di coda. L’ultimo quarto è semplice accademia ed è ancora Ndiaye a prendersi la ribalta con la tripla del +30 (71-41). Finisce 82-50 con ben sei sangiorgine in doppia cifra e qualche scampolo di partita anche per le giovanissime Diagne e Jacopetti.

La stagione del MantovAgricoltura continuerà quindi nei play off, ma la montagna da scalare è altissima e si chiama Sanga Milano: serie al meglio delle tre partite, si comincia sabato a Milano, poi gara-2 al PalaSgu mercoledì 26 ed eventuale bella domenica 30 ancora nel capoluogo lombardo. Con la speranza, per il San Giorgio, di recuperare Llorente per giocare al meglio tutte le sue carte.