Un altro sabato blindato in zona stadio per la partita del Mantova

MANTOVA Un altro sabato blindato per i residenti nella zona dello stadio oggi per la partita di campionato di Serie B tra Mantova e Sudtirol, con calcio d’inizio alle 15. Per garantire la sicurezza e l’afflusso dei tifosi allo stadio Martelli, la circolazione nella zona a ridosso dell’impianto sportivo resterà chiusa al traffico per buona parte della giornata, e già a partire dalle 8 e fino alle 18 sarà vietato parcheggiare con rimozione forzata in via Luzio, piazzale Porta Cerese, piazzale Mozzarelli, viale Isonzo, viale Te, piazzale Ragazzi del ’99, piazzale Montelungo e parcheggio Kennedy. Inoltre a partire dalle 11 odierne fino alle 18 diverse strade saranno chiuse al traffico per consentire un regolare afflusso e deflusso dei tifosi. La prima strada a chiudere sarà via Luzio già alle 11, poi alle 12 lo stesso anche per iale Te (tra piazzale Porta Cerese e le barriere fisse). Via Brennero (da strada Diga Masetti a piazzale di Porta Cerese). Piazzale di Porta Cerese, compreso il parcheggio FerStadio. Piazzale Mozzarelli, viale Isonzo, viale Te, piazzale Ragazzi del ’99, piazzale Montelungo, via Primaticcio e altre vie limitrofe.