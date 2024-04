Un ponte di amicizia tra l’Italia, la Romania e la Moldova

MANTOVA Il Presidente Bottani ha ricevuto oggi, presso la sede di Palzzo di Bagno, Monsignor Gloder Giampiero, nominato Nunzio Apostolico per la Romania e la Moldova.

“Sono onorato di aver accolto Sua Eccellenza Monsignor Gloder sul teritorio mantovano, e mi auguro che si consolidi sempre di più quel ponte d’amicizia tra Mantova e Bucarest, che vede unite la nostra Italia con la Romania e la Moldova”.

Anche Monsignor Gloder esprime soddisfazione per l’incontro e si dice convinto che questa occasione favorirà la comunicazione tra il territorio mantovano e quello rumeno, dove i cittadini italiani sono molto attivi, ricordando, al contempo, che in Italia la comunità rumena è la prima per numero di presenze.

Una stretta di mano che rappresenta l’inizio di un cammino di amicizia e collaborazione.