Un visore digitale per migliorare l’assistenza delle persone con disabilità: la Fondazione Carpaneda al fianco del Percorso Delfino

MANTOVA Un gesto concreto a sostegno delle persone più fragili: il 25 marzo la Fondazione Villa Carpaneda Onlus di Rodigo ha consegnato ufficialmente un visore digitale al Percorso Delfino, percorso diagnostico e terapeutico facilitato e protetto per le persone con disabilità.

Il visore digitale potrà essere utilizzato durante visite ed esami, contribuendo a migliorare la qualità delle prestazioni offerte. Distraendo il paziente, permette di ridurre l’ansia e la paura legata a prelievi del sangue, iniezioni o altre procedure mediche.

A ricevere il dispositivo la responsabile della struttura Accoglienza medica disabili-DAMA Antonia Semeraro, che ha espresso gratitudine per il gesto: “Questa donazione è per noi motivo di grande soddisfazione. L’introduzione di nuove tecnologie ci consentirà di ampliare le possibilità di intervento e offrire ai nostri pazienti percorsi sempre più personalizzati ed efficaci”.

Al momento della consegna erano presenti il presidente di Fondazione Villa Carpaneda Stefano Nuvolari, la pediatra Maria Luisa Casciana, la coordinatrice del Pronto soccorso e Medicina d’Urgenza Lucia Fontana, il personale infermieristico dedicato e l’educatore della Neuropsichiatria Infantile Luca Pasqualini.

La Fondazione Villa Carpaneda aveva già donato visori digitali alle strutture di Pediatria degli ospedali di Mantova e Borgo Mantovano.