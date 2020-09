Calvatone, sabato Titti Castrini e Vincenzo Albini in ‘Atmosfere dalla Strada’ chiude il Festival dell’Invisibile sul piazzale della chiesa parrocchiale

CALVATONE Con il concerto pop-folk-jazz intitolato “Atmosfere dalla strada” di Titti Castrini e Vincenzo Albini, termina stasera alle 21 sul piazzale della chiesa parrocchiale l’edizione 2020 del Festival dell’Invisibile, rassegna internazionale di arti performative organizzata dall’associazione L’Aquila e il Leone per la direzione artistica di Amneris Bendoni. Titti Castrini alla fisarmonica e Vincenzo Albini al violino accompagneranno il pubblico in un percorso musicale che attraverserà paesi, culture e stili musicali differenti tra loro, in un gran varieté. Per una serata all’insegna delle canzoni popolari, delle atmosfere e dei sapori genuini di una volta. Lo spettacolo è ad ingresso libero e a causa delle norme sanitarie in vigore, è necessaria la prenotazione al numero 338-4130607 oppure via email a: ass.aquilaeleone@gmail.com.

Paolo Zordan