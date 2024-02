MANTOVA Non è stata una semplice rissa tra bande rivali quella dell’altro ieri sera in viale Veneto a Lunetta. Si tratta di un episodio decisamente peggiore: guerriglia urbana tra due gruppi etnici che si sono affrontati armati di badili, spranghe e secondo qualcuno tra queste armi non convenzionali è spuntata pure una katana. Una ventina le persone coinvolte, sulla cui identificazione stanno ora lavorando i carabinieri del Radiomobile di Mantova.