Per tutto il mese di aprile sarà possibile iscrivere i bimbi al Nido di Roverbella

ROVERBELLA – Per tutto il mese di aprile è possibile effettuare per le famiglie con bimbi in età sino ai 3 anni le iscrizioni all’asilo nido “Gli Elfi” di Roverbella.

L’ente locale roverbellese per rispondere alle esigenze della comunità ha convenzionato oltre 25 posti per questo la domanda di ammissione alla graduatoria dei posti convenzionati dovrà essere presentata all’ufficio Servizi alla Persona nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 30 aprile.

Entro il 31 maggio verrà comunicata l’accettazione della domanda di frequenza al nido con contestuale sottoscrizione della scrittura privata. Le istanze pervenute in altri periodi dell’anno verranno accolte in ordine di arrivo e, nel caso di disponibilità di posti convenzionati, potranno essere previsti gli inserimenti dei minori. Le domande dovranno essere inviate per posta elettronica all’indirizzo unione.essevum@legalmail.it.