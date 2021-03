Castiglione delle Stiviere, Sabato 27 Marzo con ‘Una Marchesa ad Assisi’ in diretta streaming dal Teatro Sociale termina la rassegna Marzo in Prosa

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE La rassegna in diretta streaming di quattro spettacoli gratuiti promossa dall’amministrazione comunale e curata dal direttore artistico Stefano Maffizzoni si conclude domani alle 21 dal Teatro Sociale con “Una marchesa ad Assisi”, spettacolo scritto, diretto ed interpretato da Ippolita Baldini con la supervisione di Vittorio Borsari e la regia di Camilla Brison. Uno spettacolo ironico e brillante, realizzato attraverso lo stile inconfondibile del racconto di Ippolita Baldini che con il suo peculiare stile fatto di comicità e riflessioni semiserie sulla vita e sulle scelte da fare necessarie per trovare se stessi ci porta nel mondo aristocratico e confuso della protagonista e ci farà incontrare, oltre all’onnipresente mamma Marchesa, tantissimi nuovi personaggi: frati, suore e milanesi imbruttiti. Una storia privata, che diventa uno strumento di riflessione più ampia sul desiderio di capire chi siamo. Quando sembra che niente vada al proprio posto, la cosa migliore da fare è cercare di mettere a posto almeno sé stessi. Roberta vorrebbe innamorarsi ma non trova l’uomo giusto, vorrebbe imparare a gestire i timori e le insicurezze per la propria carriera artistica ma si lascia sopraffare dagli eventi, vorrebbe conciliare le abitudini di una famiglia nobile con il mondo del lavoro ma sembra che i due ambienti facciano di tutto per non capirsi a vicenda; per uscire da questa impasse apparentemente senza via d’uscita, sceglie di intraprendere un cammino di fede. Ma anche trovare se stessi in mezzo ai pellegrini che marciano verso Assisi non si rivelerà affatto facile. Diretta dello spettacolo sul sito internet www.valorecastiglione.it e le pagine facebook “Enrico Volpi Sindaco” e “Culturando”.

Paolo Zordan