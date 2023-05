“Una scintilla di solidarietà” con i big della musica italiana e le vecchie glorie dell’Acm

MANTOVA Dopo 9 anni la Nazionale Cantanti torna a calcare il prato dello stadio Martelli. Lo farà domenica 11 giugno, per una delle tante nobili cause che da oltre 40 anni sostiene in giro per l’Italia e per il mondo. Ma andiamo con ordine. L’evento è denominato “Boom! – Una scintilla di solidarietà”. Sul campo la Nazionale Cantanti affronterà la squadra “Boom Friends & Sport Italia”, formata da “vecchie” glorie del calcio mantovano (Graziani, Altinier, Caridi, Spinale, Pupita, Cuffa tra gli altri) e personaggi del mondo social, con Roberto Boninsegna in panchina. Sul fronte opposto, il vicepresidente della Nic Paolo Vallesi, ieri in Comune nel corso della presentazione dell’evento, ha annunciato Boosta, Alessandro Cattelan, Moreno, Ubaldo Pantani, oltre ai veterani Enrico Ruggeri, Marco Masini e il ct Sandro Giacobbe. Molti altri ovviamente si aggiungeranno cammin facendo, per uno spettacolo a tutto tondo che coniuga sport e spettacolo, ma soprattutto beneficenza, solidarietà e impegno sociale.

E qui veniamo al nobile scopo per cui è stata organizzata questa “Partita del Cuore”. A coinvolgere Gianluca Pecchini, co-fondatore e deus ex machina della Nazionale Cantanti, è stata l’Associazione Boom, in collaborazione con Avis, Abeo e Ail. Un gigantesco lavoro d’insieme per una causa molto importante: raccogliere 200mila euro per sostenere le attività del reparto Simt dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, diretto dal dottor Massimo Franchini. In particolare l’acquisto di una frigoemoteca intelligente, apparecchio estremamente sofisticato e tecnologico che consentirà di gestire la terapia di supporto ai pazienti fragili in trattamento chemioterapico.

All’affollatissima conferenza stampa di ieri, oltre ai già citati Franchini, Pecchini, Vallesi, Graziani, Altinier e Boninsegna, hanno preso parte la vicepresidente di Boom Marcella Deantoni , il presidente provinciale Avis Giacomo Savi, il presidente provinciale Abeo Vanni Corghi, il sindaco Mattia Palazzi, il presidente della Provincia Carlo Bottani. E ancora: Fabrizio Lori, coinvolto con la sua Accademia; Gianni Dall’Aglio; e Gennaro Borriello, che arbitrerà la partita. La sintesi di tutti gli interventi? È un appello: «L’11 giugno riempiamo il Martelli». Per divertirsi, ma soprattutto per fare del bene. Alla comunità, dunque a noi stessi.