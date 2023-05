Castiglione: incendio in uno scantinato. Solo danni e paura ai Cinque Continenti

CASTIGLIONJE DELLE STIVIERE Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi ai Cinque Continenti di Castiglione delle Stiviere. All’interno di una cantina di una palazzina del popoloso quartiere del capoluogo morenico è divampato un incendio di proporzioni piuttosto importanti, anche se fortunatamente senza gravi conseguenze. Le fiamme hanno avvolto in pochi minuti tutto il locale sotterraneo, arrivando anche a lambire in gran parte l’appartamento del piano rialzato dello stabile. Sono stati i momenti concitati in via fratelli Kennedy, soprattutto quando gli abitanti, preoccupati per ciò che stava accadendo, hanno lasciato di corsa le proprie case per raggiungere lo spazio esterno antistante l’edificio e mettersi in sicurezza. Allertati immediatamente dai residenti, i vigili del fuoco del locale comandosi sono recati sul posto ed hanno lavorato per oltre due ore per cercare di domare l’incendio. Le fiamme, secondo i primi rilevamenti, sarebbero state causate da un mozzicone di sigaretta lanciato per sbaglio contro le grate della cantina da qualcuno che stava transitando in quel momento. Si tratterebbe quindi di causa accidentale. Il locale-cantina è stato poi transennato.