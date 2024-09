MANTOVA Venerdì 27 Settembre a Mantova si terrà la Giornata Nazionale della navigazione interna.

Il convegno è l’evento di punta nazionale sulla navigazione interna: navigazione per canali, fluviale, lacuale, in tutte le sue sfaccettature. In questa edizione, il convegno avrà tra i relatori non solo il comparto primario, ma anche diversi rappresentanti dell’indotto e di vari settori collegati alla navigazione interna, con prestigiosi relatori e in un’ottica di intermodalità della filiera.

La scelta di Mantova per l’evento non è casuale. Vero e proprio “cuneo” geografico tra le tre regioni maggiormente interessate alla navigazione interna (Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna) ha l’accesso sia al fiume Po che alla strategica Idrovia artificiale Fissero Tartaro Canalbianco, ed è quindi il baricentro naturale del sistema idroviario padano-veneto.

Il convegno è organizzato da varie associazioni, tra le quali il Propeller Club, A.N.I.M.P. – Confindustria, Provincia di Mantova, sotto l’organizzazione generale dello Studio Legale Mordiglia.

Il convegno durerà tutta la giornata, che verrà suddivisa in tre sessioni:

sessione con gli enti pubblici responsabili della navigazione interna, in un’atmosfera conviviale, come avvenuto nelle precedenti edizioni. sessione trasporto merci, con focus sull’intermodalità;