Grana Padano sempre più simbolo delle DOP

SIRACUSA Davanti ad una forma di Grana Padano Origin Italia, l’Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche, ha accolto la premier Giorgia Meloni, in visita ad Expo DiviNazione 2024, rassegna dedicata alle eccellenze alimentari italiane al G7 Agricoltura in corso a Siracusa.

La delegazione dei consorzi ha voluto così rappresentare l’intero sistema con il formaggio a denominazione d’origine protetta più consumato al mondo, come ha evidenziato Stefano Berni, direttore generale del Consorzio di tutela della DOP, che espresso la soddisfazione di tutta la filiera per la scelta di Origin Italia. “Lo spot pubblicitario del Grana Padano si intitola, riferendosi al prodotto: ‘un’emozione italiana’ – ha spiegato Berni – E con la visita a Siracusa, la presidente Meloni ne ha regalata una a tutti i produttori del formaggio emblema delle eccellenze enogastronomiche del Made in Italy”.