Calcio Eccellenza femminile – Nicole Gola: “Casalmartino, chiudiamo al top”

MANTOVA Seconda vittoria consecutiva della rappresentativa lombarda femminile al Torneo delle Regioni: la Lombardia si è imposta battendo 3-1 l’Emilia Romagna. Nella squadra vincitrice di questo importante torneo c’era il difensore del Casalmartino Nicole Gola, autrice di un grande torneo, nonostante uno sfortunato autogol nella finale, per il momentaneo 1-1. «Per me è stata una bellissima esperienza – racconta – . Prima di partire, non mi aspettavo di giocare così tanto e soprattutto di partire da titolare. In rosa, infatti, c’erano le due centrali che avevano vinto anche lo scorso anno, invece il mister mi ha dato fiducia e tanto spazio. Gli sono grata, così come a tutto lo staff per questa grande opportunità». «L’unico neo di un’esperienza bellissima è stato proprio quell’autogol – sottolinea – . Siamo partite bene, riuscendo a sbloccare la gara. Ma anche dopo il pari, non avevo alcun dubbio che saremmo riuscite a vincere perché la squadra è forte. Siamo rimaste sul pezzo e alla fine abbiamo meritato». Dopo questo alloro si ritorna al campionato: le vipere sono quarte, a pari punti col Team Brescia, ma con una gara in più disputata. «Nella sconfitta di misura col Lesmo non c’ero perché impegnata nel torneo. Avrei voluto scendere in campo al fianco delle mie compagne: hanno giocato bene, ma l’espulsione di Marcomini allo scadere ci è costata cara. Purtroppo Galbusera, a cinque minuti dalla fine, da calcio di punizione è riuscita ad infilare Maffezzoli. Nonostante il ko, siamo pronte a riscattarci già questa domenica col Crema, una squadra da non sottovalutare visto il 4-3 dell’andata». «La stagione al Casalmartino la giudico molto positiva – conclude -. Siamo una squadra giovane, con una società solida. L’obiettivo è salire in Serie C nel giro di un paio di stagioni: ora rimaniamo concentrate e chiudiamo al meglio l’annata».