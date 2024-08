Via da casa con la canicola: 86enne trovata in via Parma

MANTOVA Si è fatta una passeggiata dal centro cittadino fino all’area di servizio Righi in via Parma; nulla di strano se non che a camminare sotto il sole cocente e a un orario in cui viene consigliato soprattutto alle persone anziane di stare in casa al fresco, è stata una donna di 86 anni. L’anziana è stata rintracciata intorno alle 15.30 di ieri agli agenti della Polizia locale allertati da un famigliare. Un po’ provata, in stato leggermente confusionale, è stata caricata a bordo di un’ambulanza della Croce Verde che l’ha accompagnata al pronto soccorso del Poma per accertamenti. Stando a quanto appreso l’86enne non sarebbe nuova a fughe da casa e sarebbe quindi già nota alle forze dell’ordine.