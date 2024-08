Tennis Tavolo serie A1 f – La Brunetti chiude il mercato con la russa Anastasia Kolish. “Squadra ancora più forte”

Castel Goffredo Squadra che vince non si cambia; al massimo si rinforza. Ecco quindi il nome nuovo su cui la Brunetti punta per l’imminente stagione e con cui chiude il mercato. Si tratta della russa Anastasia Kolish: classe 2001, arriva in Italia per la prima volta e con grande carica vuole mettersi alla prova nel club castellano. Nel suo palmares figurano il successo nel campionato russo ed è stata più volte vincitrice dei Campionati Europei Under 19. In più vanta una medaglia di bronzo ai Mondiali Under 19 e una agli Europei Under 21, oltre ad aver vinto la Europe Cup Women. Kolish va ad aggiungersi al confermatissimo poker castellano formato dalla stella di casa Nicole Arlia, dalla beniamina dei tifosi Nikoleta Stefanova e dalle due fortissime nazionali rumene Bernadette Szocs e Andreea Dragoman, impegnate poche settimane fa alle Olimpiadi di Parigi. Soddisfatto per l’ennesimo colpo messo a segno il gm Franco Sciannimanico: «Abbiamo voluto rinforzare il roster – spiega – A parte il curriculum, la cosa da sottolineare è che Kolish vivrà a Castel Goffredo tutto l’anno e sarà sempre in palestra con noi ad allenarsi. Sarà quindi un elemento essenziale per alzare il livello degli allenamenti giornalieri per Arlia, la nostra stella, per Stefanova e tutti i ragazzi, perché qui a Castel Goffredo non ci fermiamo mai e vogliamo continuare a crescere». L’obiettivo è quindi essere sempre più competitivi e alzare l’asticella, anche per un club da tanti anni al primo posto nel tennis tavolo italiano (ventun scudetti femminili, di cui otto di fila, con 6 Supercoppe e 6 Coppe Italia). «Grazie ad Anastasia e ad Andreea Dragoman, che come avevo spiegato nei giorni scorsi, rispetto all’anno passato sarà presente con più continuità al PalaMazzi, miglioreranno le sessioni di lavoro e il livello del gioco, agli ordini ovviamente di coach Alfonso Laghezza e di tutti gli altri tecnici. A breve, tra l’altro, annunceremo un nuovo ingresso nello staff. La giocatrice russa sarà un esempio per tutti i nostri ragazzi». Kolish arriverà a Castel Goffredo a settembre; quindi per lei queste sono le ultime settimane di vacanza prima di iniziare la nuova avventura italiana. Ricordiamo che il debutto della Brunetti in campionato sarà sabato 28 settembre in Sardegna in casa della neopromossa Sassari. (cris)