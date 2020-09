Viadana Democratica vuol rilanciare piazza Manzoni

VIADANA – Un restyling dell’arredo urbano, interventi sullo spostamento di servizi pubblici all’interno del centro, riduzioni del ticket dei parcheggi a pagamento, canone convenzionato per calmierare gli affitti delle unità commerciali, iniziative ludiche culturali e commerciali e azioni sul piano regolatore: sono le proposte di rilancio del centro elaborate da Viadana Democratica. «Piazza Manzoni – dichiara Silvio Perteghella – è scarna, spoglia e molto soleggiata nelle ore pomeridiane. Grazie alla professionalità di un architetto locale abbiamo realizzato un piccolo progetto per il miglioramento del suo aspetto ambientale e visivo. Inoltre lo spostamento del centro per l’impiego e dell’azienda speciale servizi alla persona dalla zona artigianale Fenilrosso nei locali attualmente occupati dall’Urp (che tornerebbe in municipio) presso Palazzo ex Monte valorizzerebbe l’offerta di servizi pubblici del centro». Tra le idee la possibilità di sosta gratuita per la prima mezz’ora, la promozione di numerose iniziative commerciali o culturali «per creare consuetudini atte ad attirare persone anche dai Comuni limitrofi». Nel programma della civica anche incentivi alla conversione di unità commerciali sfitte in unità residenziali da inserire nella revisione del piano regolatore e l’introduzione di un canone d’affitto convenzionato per le unità commerciali del centro. Cruciale la valorizzazione della Pro Loco: «Ringrazio i volontari per il loro operato. Il rilancio del centro – conclude – passa attraverso la capacità amministrativa di aumentare i flussi di persone e consumatori che possono frequentarla durante tutto il periodo dell’anno. Semplici idee molto concrete che dovranno essere sviluppate con commercianti e Pro Loco».