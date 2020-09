Percorso con i cerchi a terra per entrare a scuola

CASALOLDO – Tutto è pronto per il ritorno a scuola. L’amministrazione ha lavorato durante l’estate, in stretta collaborazione con la dirigente scolastica e le insegnanti, al fine di garantire un rientro in classe il più sicuro e confortevole possibile.

Il personale del Comune ha provveduto a rimuovere dalle classi della elementare ogni arredo ritenuto eccedente e superfluo, che è stato posizionato in ambienti sicuri e facilmente raggiungibili. Tale lavoro ha permesso di poter fruire di un numero sufficiente di aule con uno spazio adeguato proporzionalmente al numero degli alunni col distanziamento previsto, senza dover ricorrere né ad attività di edilizia leggera, né all’acquisto di nuovi banchi.

La classe prima godrà di un ingresso dedicato, al fine di curare in modo particolare l’accoglienza per i più piccoli, mentre le altre quattro classi entreranno dal cortile e seguiranno ognuna un tragitto particolare, contrassegnato da cerchi colorati in funzione del colore associato ad ogni classe.

Al momento dell’ingresso, ogni bambino sarà sottoposto al triage per valutarne la temperatura. Nessun genitore o accompagnatore potrà entrare negli edifici scolastici. In ogni plesso è stata individuata un’aula attrezzata per ospitare il bambino che, durante la mattinata, riscontri dei sintomi riconducibili al Covid. Nelle aule potranno entrare solo gli insegnanti e il personale Ata: questi spazi, soprattutto nella scuola dell’infanzia, saranno come delle “bolle” isolate dal resto della struttura. Nemmeno le cuoche potranno entrare in contatto coi bambini.

L’amministrazione comunale si è impegnata a mantenere tutti i servizi scolastici come la mensa, il trasporto, il tempo integrato sino alle ore 16 e pure il pre-scuola per la scuola primaria, servizio che usufruirà di uno spazio dedicato e sarà garantito dal servizio civile.

Anche la scuola materna avrà gli ingressi separati e in sicurezza per i bambini e i genitori, così come di spazi adeguati sia interni che esterni e del servizio di mensa e trasporto.