Cinque nuove auto ecologiche per i capocantonieri della Provincia

MANTOVA Consegnate dal Presidente della Provincia di Mantova Beniamino Morselli ai cinque capocantonieri dell’ente le nuove Fiat Panda ecologiche recentemente acquistate dall’amministrazione di via Principe Amedeo.

Dall’analisi dei bisogni di auto di servizio effettuata nei mesi scorsi era infatti emersa la necessità di procedere all’acquisto in via prioritaria di auto da destinare al servizio di Vigilanza sulle strade in quanto i mezzi in dotazione alle squadre operative erano ormai vetusti, inquinanti (rientravano nelle classi Euro 0, Euro 1, Euro 2) ed avevano un chilometraggio elevato tale da richiedere continui interventi di manutenzione. Da qui la necessità di avere auto funzionali al tipo di servizio e più rispettose dell’ambiente, nonché maggiormente sicure. L’acquisto è stato effettuato mediante ricorso alla piattaforma CONSIP.

Alla consegna dei mezzi con il presidente della Provincia Morselli è intervenuto il dirigente dell’Area Lavorio Pubblici e Trasporti Giovanni Urbani.