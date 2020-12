Virgilio d’oro al personale del Poma in gennaio

MANTOVA – Come di consueto, l’ufficio di presidenza del consiglio comunale sta vagliando le proposte pervenute da consiglieri, associazioni e cittadini per assegnare l’annuale “Edicola di Virgilio”, altrimenti detta “Virgilio d’oro”, ossia la massima benemerenza del Comune di Mantova. Il riconoscimento andrà come da statuto a chi si sia distinto nell’anno in corso nell’ambito della cultura, del sociale o dello sport. Tre sono le statuette che verranno conferite il prossimo 4 gennaio. Una di queste sembra data per scontata (dal momento che a segnalarla è stato l’intero consiglio comunale all’unanimità) al personale sanitario del Carlo Poma.