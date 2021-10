MANTOVA BrennerLec è “Bandiera Verde”. Legambiente ha, infatti, deciso di assegnare il proprio vessillo al progetto coordinato da Autostrada del Brennero ed implementato in questi cinque anni di lavoro insieme a le Agenzie per la Protezione dell’Ambiente delle Provincie di Trento e Bolzano, l’Università di Trento, NOI TechPark Südtirol / Alto Adige e CISMA Srl. “Si tratta di un riconoscimento molto significativo – osserva l’Amministratore Delegato Diego Cattoni – che dimostra una cosa assai importante: si può realizzare sviluppo tutelando l’ambiente”. “Questo risultato – è il commento del Presidente Hartmann Reichhalter – mostra come Autostrada del Brennero operi avendo cura dei territori che attraversa”. “Il miglior esito raggiunto con BrennerLec – afferma il Direttore Tecnico Generale, Carlo Costa, che ha seguito il progetto fin dalla sua gestazione – è stato culturale. Abbiamo dimostrato che non è necessario schierarsi con l’ambiente contro lo sviluppo e viceversa. Al contrario, si possono e si devono trovare soluzioni buone per l’economia come per l’ambiente”

Legambiente ha assegnato la propria “Bandiera Verde” a BrennerLEC “per avere dimostrato come la riduzione della velocità in autostrada diminuisca l’inquinamento dell’aria, contribuendo a rendere il traffico veicolare sull’asse del Brennero più rispettoso della salute e compatibile con le caratteristiche del territorio attraversato”. La consegna del vessillo è avvenuta questo pomeriggio nella sede di Autostrada del Brennero a Trento al termine dell’incontro con i portatori d’interesse, nel corso del quale sono stati illustrati i risultati conseguiti nel quinquennio. Tra questi, la riduzione del 10% delle emissioni di biossido di azoto, il risparmio dell’11% sui tempi di percorrenza con traffico intenso, e il dimezzamento degli incidenti prodotto dalla fluidificazione del traffico ottenuta grazie alla riduzione dinamica della velocità. A questi si aggiunge la valutazione positiva da parte del 65% degli utenti dell’A22 di un progetto partito inizialmente con pochi sostenitori.