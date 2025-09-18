Calcio Serie B – Nove anni fa l’ultima vittoria del Mantova sul Modena

MANTOVA Nei vari campionati, il Mantova ha battuto il Modena al Martelli solo 9 volte su 22, rimediando peraltro una sola sconfitta nel lontano 1969. L’ultimo successo risale all’11 dicembre 2016 in Serie C, con Gabriele Graziani sulla panchina biancorossa: finì 1-0 e la risolse un colpo di testa di Siniscalchi nel secondo tempo. Amaro l’epilogo della stagione, che vide il Mantova salvarsi ma poi fallire. Tempi migliori quelli delle ultime tre vittorie in B: il 6 ottobre 2007, con Attilio Tesser allenatore, un emozionante 3-2 con le firme di Di Cesare, Godeas e Caridi (su rigore); il 19 dicembre 2006, mister Domenico Di Carlo, 1-0 con penalty di Doga ; il 9 gennaio 2006 un 2-0 siglato Tarana e Poggi. Il ricordo più bello rimane la semifinale play off del 4 giugno 2006: l’1-1 nel ritorno al Martelli mandò l’Acm in finale in virtù del miglior piazzamento in campionato (all’andata era finita 0-0). Nello scorso campionato Mantova-Modena, giocata il 30 novembre 2024, terminò 0-0.